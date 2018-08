El Acuerdo de Protección de Información Militar Corea-Japón se extiende 1 año

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa extenderá por 1 año el Acuerdo de Protección de Información Militar entre Corea del Sur y Japón.Al respecto, una autoridad de dicha cartera de Seúl comentó que en principio, el Gobierno mantendrá el marco para el intercambio de información militar con Japón al contemplar el panorama de seguridad regional en torno a la península coreana. Ha agregado que el acuerdo favorece, no solo a las relaciones entre ambos países, sino también a los intereses de Corea del Sur en defensa nacional y política exterior.El Acuerdo de Protección de Información Militar entre Corea del Sur y Japón está sujeto a prolongación automática, si ninguna de las partes decide cancelarlo 90 días antes de finalizar cada año de vigencia. El convenio cobró efecto el 23 de noviembre de 2016 durante la anterior administración de la ex presidenta Park Geun Hye y ya fue extendido un año bajo el actual Gobierno de Moon Jae In, en agosto de 2017.