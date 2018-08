Condenan a Park Geun Hye a 25 años de prisión en el juicio de apelación

Photo : YONHAP News

El Tribunal Superior de Seúl condenó a Park Geun Hye a 25 años de prisión y a 20 mil millones de wones de multa punitiva en el juicio de apelación por cargos de corrupción, llevado a cabo el viernes 24.El fallo supone 1 año de prisión y 2 mil millones de multa penal más que lo dictado en el juicio en primera instancia. La expresidenta no compareció ante el Tribunal, al igual que la vez pasada.El principal punto de discusión entre el juzgado de segunda instancia era si reconocer o no que el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, pidió a Park usar su influencia para que la fusión entre dos empresas filiales del Grupo Samsung, Industrias Cheil y Samsung C&T, fuera aprobada por el Servicio de Pensión Nacional, principal accionista de esta última, todo con el fin de favorecer el traspaso del poder del conglomerado a Lee.El juzgado reconoció que la exmandataria ejerció su influencia sobre la entidad pensional a tal efecto, si bien determinó que la petición de Lee a Park fue tácita, ya que no hay pruebas de que la hiciera explícitamente.Asimismo, a diferencia del juzgado de primera instancia, el tribunal superior reconoció como soborno la aportación de 1.600 millones de wones que ofreció Samsung al Centro de Élite de Deportes Invernales, al opinar que lo hizo en espera de la ayuda de Park en la sucesión del poder del Grupo Samsung.A continuación, el mismo juzgado dictaminó sentencias también a Choi Soon Sil y Ahn Jong Beom, ex confidente y ex secretario de Park Geun Hye, respectivamente.Choi fue condenada a 20 años de prisión y 20 mil millones de multa punitiva, mientras que a Ahn le sentenciaron a 5 años de cárcel.