Corea acelerará las políticas de crecimiento en base al aumento de ingresos

Photo : YONHAP News

Jang Ha Sung, principal asesor de políticas del presidente Moon Jae In, reafirmó su compromiso con las políticas para el crecimiento económico en base al aumento de los ingresos de los ciudadanos, pese a las críticas.El alto funcionario defendió la iniciativa económica gubernamental en una rueda de prensa ofrecida el domingo 26 en la oficina presidencial.Jang alegó que pese a los frustrantes datos sobre el desempleo y el aumento de la brecha de ingresos en el país recientemente publicados, el Gobierno no renunciará a las actuales políticas económicas centradas en mejorar los ingresos de los hogares.Asimismo, se comprometió a impulsar más audazmente las políticas económicas para aumentar los ingresos de la ciudadanía. Argumentó que el actual estancamiento en las inversiones empresarialess y la ralentización del ingreso de los hogares, derivan del problema estructural de la economía surcoreana, y no son resultados del aumento de salario mínimo, como muchos critican.