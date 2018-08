Lee Hae Chan es elegido como nuevo dirigente del partido oficialista

Photo : YONHAP News

El legislador por siete mandatos Lee Hae Chan fue elegido como nuevo dirigente del partido gobernante The Minjoo en la convención nacional celebrada el día 25.Lee obtuvo un 42 por ciento de los votos, derrotando por gran diferencia a Song Young Gil y Kim Jin Pyo, quienes lograron un 30 por ciento y un 26 por ciento de apoyos, respectivamente.En su discurso de aceptación, Lee afirmó que trabajará para el éxito del gobierno de Moon Jae In, y que se centrará en estabilizar la vida de los ciudadanos, tarea para la que mantendrá una estrecha relación con el Gobierno y con la Casa presidencial.También propuso mejorar las relaciones con Corea del Norte y resaltó que, tras una tercera cumbre intercoreana, espera que tanto el partido gobernante como los opositores formen una delegación conjunta y visiten el país norteño para abordar la reconciliación.Asimismo, propuso que los jefes de los cinco partidos políticos, incluido The Minjoo, celebren una reunión pronto, sin importar el formato ni los temas, para reforzar la cooperación con los partidos opositores.Además, el partido gobernante también eligió a los representantes Park Ju Min, Park Kang On, Sul Hoon, Kim Hae Young y Nam In Soon como integrantes del Consejo supremo.