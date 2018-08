El 38,1% de los ciudadanos desaprueba la gestión del presidente Moon Jae In

Photo : YONHAP News

El apoyo popular al presidente Moon Jae In bajó al menor nivel desde el comienzo de su mandato por tercera semana consecutiva, al registrar el lunes 27 una tasa del 56%.Así lo reflejó una encuesta de la agencia Realmeter realizada entre 2.505 ciudadanos mayores de edad, con un margen de error de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.Respecto a la semana anterior, la tasa de apoyo al mandatario descendió 0,3 puntos porcentuales, mientras que un 38,1% realizó una evaluación negativa de la gestión del Estado.La agencia analiza que la tasa de apoyo popular al presidente Moon Jae In empeoró por las fuertes críticas a sus políticas económicas. Sin embargo, puntualizan que no retrocedió hasta menos del 55% por otros factores favorables al actual Gobierno, como la decisión del fiscal independiente de no proseguir con la investigación del Caso Druking y la sentencia a la ex presidenta Park Geun Hye en el juicio de apelación.