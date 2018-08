El ex presidente Chun Doo Hwan no comparece en la primera audiencia de su juicio

Photo : YONHAP News

La primera audiencia en contra del ex presidente Chun Doo Hwan por difamación se llevó a cabo sin la presencia del inculpado en el Tribunal de Distrito de Gwangju el lunes 27.El abogado de Chun, Jung Ju Gyo, explicó la ausencia de Chun por cuestiones de salud, pues padece de Alzheimer.El juez cuestionó cómo Chun podría haber escrito esas memorias si contrajo esa enfermedad varios años antes, pues la autobiografía de Chun fue publicada en 2017, mientras que fue diagnosticado de Alzheimer en 2013.Al respecto, el abogado respondió que Chun comenzó a preparar sus memorias mucho antes de recibir el diagnóstico y terminó el libro con premura, pues los síntomas de la enfermedad se habían agravado recientemente.Así, el abogado explicó al tribunal que Chun no podrá asistir a futuras audiencias, si bienel juez ordenó su comparecencia en la próxima vista, programada para el 1 de octubre.El ex mandatario fue acusado en mayo por difamar al sacerdote activista Cho Chul Hyun, quien dijo haber presenciado cómo los militares disparaban contra ciudadanos desde helicópteros durante la sangrienta represión de la protesta civil contra la junta de Chun.