El Pentágono ya no suspenderá más maniobras con Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, ha dado a entender que podría reanudar los entrenamientos militares conjuntos con Corea del Sur.Así se desprende de las declaraciones que el jefe del Pentágono realizó el martes 28, al expresar que ya no tiene intención de seguir suspendiendo dichas maniobras. Aclaró que en su día fue un gesto de buena fe del Gobierno estadounidense tras la cumbre entre el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.A la pregunta de si la reanudación de los ejercicios militares no será considerada por Corea del Norte como una amenaza en su contra, Mattis afirmó que si bien interrumpieron algunos ejercicios de gran magnitud, el resto de los entrenamientos militares continúan.No obstante, el secretario de Defensa puntualizó que las maniobras podrían dejar de realizarse si el presidente Trump así lo ordena, y que tomará la decisión respectiva en base a cómo progresen las negociaciones con el régimen norcoreano. Por tanto, dejó entrever que la continuación o no de los ejercicios combinados de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses podría estar directamente relacionada con los avances del proceso de desnuclearización entre Washington y Pyongyang.