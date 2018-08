Corea del Norte y Japón se reunieron en Vietnam

Photo : KBS News

Corea del Norte y Japón mantuvieron una reunión secreta el pasado mes de julio en Vietnam, sin avisar previamente a Estados Unidos.Según informó el diario Washington Post el martes 28, hora local, Tokio estuvo representado por el titular de la Oficina de Inteligencia e Investigación, Shigeru Kitamura, mientras que la delegada de Pyongyang fue la máxima responsable de Reunificación, Kim Song Hye.De acuerdo con el rotativo estadounidense, un alto funcionario del Ejecutivo de Washington se mostró muy enfadado al saber que Tokio no había notificado el encuentro, pese a que el Gobierno estadounidense le ha brindado constante información sobre los avances en las negociaciones nucleares con Coea del Norte.Un representante del Gobierno japonés, por su parte, afirmó no poder dar detalles al respecto, pero reconoció que Tokio no puede depender solo de Washington para negociar con Pyongyang sobre la repatriación de los ciudadanos nipones retenidos en Corea del Norte.