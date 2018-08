Presidencia condiciona las maniobras militares a la desnuclearización

Photo : YONHAP News

Después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aludiera a la posibilidad de reanudar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, Cheongwadae declaró que se trata de un asunto a consultar y decidir entre ambos países, en base a los avances del proceso de desnuclearización de Corea del Norte.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 29, el portavoz presidencial Kim Eui Kyum se expresó así al resaltar que por ahora Seúl y Washington no han abordado el tema ni planean hacerlo por el momento. No obstante, recalcó que no hay problemas en la cooperación bilateral en cuanto al tema del desarme nuclear norcoreano.Respecto a las críticas sobre la conveniencia o no de celebrar una cumbre intercoreana en septiembre en Pyongyang sin haber avances en las conversaciones nucleares, el vocero presidencial se mostró en desacuerdo y destacó que precisamente porque el diálogo entre Washington y Pyongyang sigue estancado, el rol de la cumbre intercoreana destaca para buscar una salida a la coyuntura actual.Asimismo, expresó que tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el líder norcoreano Kim Jong Un mantienen la firme voluntad de alcanzar una desnuclearización total y establecer un régimen de paz permanente en la península coreana.