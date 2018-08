Photo : YONHAP News

La ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung Wha, ha declarado que Estados Unidos no objetará la organización de una nueva cumbre intercoreana en septiembre en Pyongyang, al comprender que se trata de una actividad que acata la Declaración de Panmunjeom.La canciller compareció el miércoles 29 en la sesión plenaria del Comité Especial de Presupuesto y Cuentas de la Asamblea Nacional, donde fue interpelada sobre si existe la posibilidad de que el presidente Moon Jae In postergue su viaje a Corea del Norte, así como sobre la opinión de Washington respecto a esa nueva cumbre intercoreana. La ministra respondió que la visita del mandatario a Pyongyang se realizará sin falta durante el mes de septiembre.Kang resaltó que el viaje fue concertado mediante la Declaración de Panmunjeom, firmada en la primera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un en abril, cuyo establecimiento contó con el apoyo de Estados Unidos. Al respecto, agregó que el papel del mandatario de Corea del Sur mientras las negociaciones entre Pyongyang y Washington siguen estancadas, es preciso mediar entre las partes -de ser necesario- con una reunión cumbre.