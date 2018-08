Corea del Norte no ofreció a la ONU dato alguno sobre desapariciones forzadas

Photo : YONHAP News

Naciones Unidas pidió durante el último año a Corea del Norte información sobre 66 casos de desapariciones forzadas en los que está involucrado, no obstante ese país guardó silencio sin ofrecer dato alguno.Al respecto, Radio Asia Libre divulgó el jueves 30 el contenido del informe anual del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, donde solicita al Consejo de Seguridad de que valore denunciar a Corea del Norte ante la Corte Penal Internacional.En su informe el grupo presenta que desde mayo de 2017 recibió los reportes de 66 casos de personas desaparecidas forzadamente por acciones de Corea del Norte y que pidió la colaboración de las autoridades de ese país para investigarlos; sin embargo, no tuvo ningún tipo de respuesta.Así, Corea del Norte mantuvo una actitud similar a la mostrada desde desde 1980, año en el que dicho grupo fue fundado. Durante ese tiempo, el régimen de Pyongyang ha reiterado que en su país no existen desapariciones forzadas, pese a ascender a 233 el número de casos denunciados.Los ejemplos más famosos de desaparición forzada cometida por Corea del Norte son los secuestrados en ese país durante la Guerra de Corea, y los desertores en paradero desconocido tras ser repatriados desde China.