El Comando de la ONU frena la inspección de líneas de tren norcoreanas

Photo : YONHAP News

La operación de trenes por la línea ferroviaria de Gyeongui, que las dos Coreas planeaban realizar para examinar el estado de los rieles en Corea del Norte, se frustró al no dar su autorización el Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas.El tren iba a partir de Seúl el 22 de agosto y llegar a Sinuiju tras pasar la Línea de Demarcación Militar, como parte de las inspecciones preliminares para reconectar las vías férreas intercoreanas. Sin embargo, el Comando de las Fuerzas de la ONU desaprobó la operación de trenes el día 23 al no haber sido presentado el plan de viaje transfronterizo en el plazo establecido.La normativa vigente estipula que cualquier viaje que atraviese la Línea de Demarcación Militar entre las dos Coreas debe ser notificado como mucho 48 horas antes de realizarse al Comando de la ONU; no obstante, esta vez las autoridades de Seúl no pudieron hacerlo en plazo al dilatarse las consultas con Pyongyang.En todo caso, hay quienes opinan que la negativa refleja en parte el descontento de Estados Unidos ante los avances en la cooperación económica intercoreana, considerando que el Comando de las Fuerzas de la ONU ha sido hasta ahora bastante flexible al aplicar la norma de plazo para notificación de viajes transfronterizos.