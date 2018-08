Pompeo canceló su viaje tras una carta de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La agencia Reuters divulgó el jueves 30 que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, canceló su viaje a Pyongyang tras recibir una carta del vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yong Chol.Citando a un funcionario de Washington, el medio afirma que -entre líneas- dicha autoridad norcoreana advertía a Pompeo que sería mejor no viajar a su país sin nada que ofrecer, pues la opinión de Corea del Norte es que Estados Unidos no está actuando como debería.La agencia afirmó que, ante esta situación, y máxime mientras los encargados de defensa y de inteligencia de Washington desconfían de la voluntad de Pyongyang de concretar la desnuclearización, Pompeo concluyó que su viaje no arrojaría resultados positivos.