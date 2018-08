La ONU recomienda resolver el problema de esclavitud sexual con enfoque en las víctimas

Photo : YONHAP News

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas publicó el jueves 30 un informe sobre el Gobierno de Japón respecto a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial.El documento comienza expresando la preocupación del Comité porque el Ejecutivo nipón no adoptó un método de enfoque al problema centrado en las víctimas. En particular, señala que el acuerdo alcanzado entre Corea del Sur y Japón en 2015 no refleja suficientemente la opinión de las víctimas, ni reconoce la responsabilidad de Japón por violar los DDHH de las mujeres afectadas.A ese tenor, el comité recomienda que el Ejecutivo de Tokio ha de aproximarse de nuevo al problema, para garantizar una solución permanente centrada en el bienestar de las víctimas, y asumir la responsabilidad por vulnerar sus DDHH.Los países que reciben recomendaciones del comité de Naciones Unidas contra la discriminación racial han de reportar sus medidas de respuesta hasta antes de la siguiente deliberación, si bien los dictámenes no son jurídicamente vinculantes.Japón, por su parte, refutó la recomendación del Comité sobre el enfoque hacia las víctimas, y expresó su intención de seguir alegando la validez del acuerdo de 2015.