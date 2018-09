Corea del Sur cierra su participación en los JJAA en el tercer puesto del ranking

Photo : YONHAP News

Corea del Sur concluyó los Juegos Asiáticos de Yakarta-Palembang 2018 en el número 3 del ranking, con 49 medallas de oro, 58 de plata y 70 de bronce.Durante los 16 días del certamen deportivo pan-asiático, los atletas que representaban al país se esforzaron al máximo para obtener el mayor número de medallas posible, misión que defendieron con ahínco hasta el último día, al añadir más preseas al medallero general en diversas modalidades como triatlón.Pero pese a los esfuerzos, Corea del Sur no pudo lograr el objetivo inicial de posicionarse en segundo lugar con 65 medallas de oro. Es más, es la primera vez en 36 años que la selección surcoreana no logra 50 oros en unos Juegos Asiáticos. Aismismo, es la primera vez en 24 años que Corea del Sur cede a Japón el segundo puesto.Con este resultado, Corea del Sur tiene por delante serios desafíos de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tales como no depender demasiado de deportes en los que tradicionalmente es más fuerte, e invertir en la capacitación de nuevas modalidades.