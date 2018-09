Corea del Norte celebrará el aniversario de su fundación con un desfile militar

Photo : YONHAP News

Corea del Norte organizará el 9 de septiembre un desfile militar similar al que llevó a cabo en febrero por el aniversario del establecimiento de sus Fuerzas Armadas con el fin de conmemorar los 70 años de la fundación de su régimen.Al respecto, la agencia Reuters divulgó el análisis de Jeffrey Lewis del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación, dependiente del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury en Monterey, sobre unas fotos satelitales tomadas por la empresa privada Planet Labs el pasado 22 de agosto.Lewis, con base en estas imágenes, estima que fueron instalados en la zona del aeródromo de Mirim, en Pyongyang, 99 equipos militares, entre ellos tanques, artillería autopropulsada, camiones, misiles tierra-aire y plataformas de lanzamiento de cohetes. Así, calcula que el desfile militar del 9 de septiembre tendrá una magnitud similar o menor al celebrado en febrero.Citando las palabras de este experto, Reuters informó que no existen de momento indicios de que Corea del Norte disparará un misil intercontinental. En efecto, si bien existen diferentes análisis sobre la dimensión del desfile militar, la opinión predominante es que Pyongyang no provocará a Estados Unidos más de lo necesario, mientras permanecen estancadas las negociaciones nucleares.