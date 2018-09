Política Ex funcionario de EEUU propone designar a Corea del Norte como país nuclear en receso

Robert Galucci, ex funcionario del Gobierno estadounidense a cargo del problema nuclear norcoreano, sostuvo que hay que permitir que Corea del Norte se adhiera al Tratado de No Proliferación Nuclear en calidad de "Estado Nuclear en Receso".



Galucci apareció en el programa de debate Korea 24 de KBS World Radio y protagonizó un arduo debate con los participantes. Analizó que aunque Corea del Norte reporte sobre los elementos atómicos o permita inspeccionar sus instalaciones nucleares, ningún organismo, incluyendo la AIEA, o país podrá garantizar la desnuclearización. Además, remarcó que Corea del Norte podría retomar en cualquier momento el desarrollo nuclear.



Galucci citó el caso de Japón, como Estado Nuclear en Receso capacitado para extraer plutonio y aconsejó aplicar el mismo ejemplo a Corea del Norte. También sugirió que Estados Unidos y Corea del Norte deben adoptar medidas simultáneas para lograr la desnuclearización y una paz permanente.



Robert Galucci, ex secretario adjunto de Estado estadounidense, protagonizó las negociaciones nucleares con Corea del Norte, y en 1994 estableció el Acuerdo Nuclear de Ginebra entre Estados Unidos y dicho país.