Estrenan un servicio de enlace con autobuses autónomos

Photo : KBS News

Un servicio de enlace con autobuses autoconducidos fue inaugurado el martes 4 por primera vez en Corea del Sur, en la zona empresarial Techno Valley de Pangyo, a las afueras de Seúl. El servicio se denomina "Zero Shuttle" y conecta esa zona de empresas tecnológicas con la estación de Pangyo, de la línea de metro Shinbundang.Estos autobuses cuentan con un sistema de conducción autónoma de nivel 4, grado de automatización que no requiere supervisión humana. Estos vehículos pueden circular por sí mismos, y también reconocer la situación de su entorno, desde el flujo del tráfico hasta el movimiento de los transeúntes. Así, los autobuses carecen de volante, y tampoco tienen acelerador ni freno.Al priorizar la seguridad, el servicio "Zero Shuttle" mantiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En tanto, prioritariamente deben mejorar el sistema de frenado en seco al acercarse otros vehículos.El servicio de enlace de conducción autónoma pasará un periodo de prueba y evaluación de dos meses, y permitirá el acceso de usuarios comunes a partir de noviembre.