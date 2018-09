Agencia norcoreana cubre la reunión entre Kim Jong Un y el enviado de Seúl

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó sobre la reunión entre el dirigente de su país, Kim Jong Un, y el enviado del presidente surcoreano el jueves 6, un día después de que el emisario regresara a Seúl.El medio difundió que la reunión tuvo lugar en la sede del Partido de los Trabajadores y que durante su transcurso Kim Jong Un reafirmó su compromiso de desnuclearización. El líder del régimen de Pyongyang enfatizó que su más firme deseo es convertir la península coreana en una región de paz, libre de cualquier amenaza nuclear.En cuanto a la cumbre que próximamente mantendrá con el presidente surcoreano Moon Jae In, la agencia citó las palabras del líder norcoreano, quien comentó haber conversado con franqueza con el enviado de Seúl sobre la mejora de las relaciones bilaterales y la paz regional. No obstante, no dio a conocer la fecha de la cumbre.