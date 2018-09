Futuro Bareun critica la política económica del Gobierno de Moon Jae In

Photo : YONHAP News

El jueves 6 el jefe parlamentario del conservador Partido Futuro Bareun, Kim Kwan Young, fue el último de los representantes de las formaciones con grupo de negociación en la Asamblea Nacional en emitir un discurso en el hemiciclo.El político empezó su intervención con fuertes críticas contra la política económica del actual Gobierno centrada en el crecimiento impulsado por el aumento de los ingresos. En particular, acusó al Ejecutivo de fracasar no solo en crear empleo, ingresos e inversión, sino también en controlar los precios.Kim exhortó así al presidente Moon Jae In a analizar con objetividad la realidad económica del país, sin aferrarse más al espejismo del crecimiento en base a la mejora de los ingresos particulares.Pidió, en este sentido, reformar el Comité del Salario Mínimo a fin de regular el ritmo de la subida salarial e imponer un sistema de aplicación diferenciada según la dimensión de los centros de trabajo o por sectores.En cuanto a la Declaración de Panmunjeom, el jefe parlamentario de Futuro Bareun avanzó que cooperará para su ratificación bajo ciertas condiciones, como la de incluir en el debate pertinente el hacer un llamado a Corea del Norte a tomar acciones responsables para la desnuclearización de la península coreana.