Aumenta la discrepancia política por la ratificación de la declaración intercoreana

Photo : YONHAP News

Presidencia presentará el martes 11 el proyecto de ratificación de la Declaración de Panmunjeom ante la Asamblea Nacional, a falta de 11 días para la tercera cumbre intercoreana entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un.Sin embargo, el tira y afloja entre oficialismo y oposición al respecto se ha intensificado, aunque la propuesta de ratificación por parte del Gobierno busca el éxito de la próxima cumbre intercoreana, logrando el consenso del pueblo a los acuerdos alcanzados por los líderes de las dos Corea en la Declaración de Panmunjeom del 27 de abril.El principal partido opositor, Libertad Corea, reafirmó su rechazo a ratificar la declaración intercoreana, argumentado que implementar los acuerdos de Panmunjeom supondrá grandes gastos. Por tanto, resaltó que no aceptará la propuesta sin un concluyente debate previo.En tanto, el Partido Futuro Bareun también se negó a dar el visto bueno a la ratificación, si bien sugirió como alternativa aprobar primero la resolución de desnuclearización y establecimiento de paz en la península coreana, y posteriormente mantener un debate sobre los otros puntos de la declaración intercoreana.Mientras, el partido en el poder, The Minjoo, se comprometió a esforzarse al máximo para que la ratificación de la Declaración de Panmunjeom consiga la aprobación parlamentaria.