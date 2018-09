Debatirán la ratificación de la Declaración de Panmunjeom tras la cumbre

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos acordaron debatir sobre la ratificación de la Declaración de Panmunjeom después de la tercera cumbre intercoreana entre el presidente Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un.Los líderes del oficialista The Minjoo, del mayor partido opositor Libertad Corea y del opisitor minoritario Futuro Bareun alcanzaron este acuerdo durante una reunión el lunes 10, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang.Tras la reunión, el líder parlamentario oficialista Hong Young Pyo anunció que habían acordado discutir sobre la ratificación después del tercer encuentro intercoreano en Pyongyang, a celebrarse del 18 al 20 de septiembre, para no crear controversias políticas ante la III cumbre.Hasta el momento, el partido The Minjoo había solicitado ratificar la Declaración de Panmunjeom antes de la cumbre, mientras que el partido Libertad Corea se opuso a la idea, enfatizando que los pasos hacia la desnuclearización de Corea del Norte debían ir primero.