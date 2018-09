Bachelet insiste en la reconciliación de la península coreana

Photo : YONHAP News

La nueva comisionada de la ONU para los DDHH, Michel Bachelet, ha expresado que la distensión en la península coreana es una oportunidad histórica para abordar desde el principio las violaciones que contra los derechos humanos se comenten en Corea del Norte desde hace tiempo.La nueva responsable de la entidad para los DDHH expresó mediante la web de la ONU que el debate sobre los DDHH de varios millones de personas no puede postergarse por comodidad u otros motivos. Anunció que continúan las tareas de registro de los casos de violación en Corea del Norte, que culminarán con un informe que elevarán al Consejo de DDHH de la ONU en marzo de 2019.Por su parte, la Voz de América dio a conocer el día 11 que Bachelet no detalló los problemas de DDHH por países, sino que resaltó la crisis internacional de DDHH y la importancia de hallar una solución general.Bachelet, ex presidenta de Chile, asumió en septiembre a este cargo en la ONU. Víctima de torturas por parte del dictador chileno Augusto Pinochet, siempre ha estado interesada en los DDHH.