Libertad Corea y Futuro Bareun no viajarán a Pyongyang con el presidente

Photo : KBS News

Los partidos políticos han mostrado diversas reacciones a la inivitación de la oficina presidencial de unirse al próximo viaje del presidente Moon Jae In a Corea del Norte, con motivo de la tercera cumbre intercoreana a celebrarse en Pyongyang.Así, los principales partidos opositores, Libertad Corea y Futuro Bareun, manifestaron su rechazo a viajar al Norte junto con el presidente.Cuando Presidencia publicó la lista de invitados incluyendo a los representantes de cinco partidos políticos, pese al rechazo de la oposición, Libertad Corea reiteró que no aceptará la invitación sin coordinaciones previas, mientras que Futuro Bareun expresó su negativa a realizar ese viaje.Por su parte, el oficialistaThe Minjoo, el partido Democracia y Paz y el partido Justicia dieron la bienvenida a la invitación presidencial.En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, y los dos vicepresidentes parlamentarios, decidieron no viajar a Pyongyang con el presidente Moon la próxima semana, alegando que se enfocarán en las sesiones parlamentarias de este mes.