No se perciben cambios en la estación de milsiles norcoreana de Sohae

Photo : YONHAP News

La Voz de América ha divulgado que la estación de milisies norcoreano Sohae, que se decía estaba en proceso de desmantelamiento, no muestra ningún cambio desde mediados de agosto.Al respecto, algunas voces opinan que Corea del Norte no está cumpliendo su compromiso de desmantelar su factoría de misiles, pues tanto este centro como el de ensayos balísticos submarinos mantienen su estado habitual.La VOA señaló que tras analizar unas fotografías por satélite de Planet Labs no se aprecian cambios en ambos centros desde el 16 de agosto al 10 de septiembre. En tanto, y citando a Nick Hansen, un experto en análisis de imágenes satelitales, aseguró que el desmantelamiento de esas estaciones se halla interrumpido, y que en el caso de Sohae aún permite lanzar misiles.