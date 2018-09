Presidente urge a los políticos un apoyo suprapartidista

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In solicitó a los partidos abandonar sus intereses políticos en pro de la gran causa del pueblo.Moon presidió el día 11 la reunión de gabinete donde resaltó que para impulsar las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos y celebrar con éxito la cumbre intercoreana hace falta el apoyo de la comunidad internacional, y también una coalición suprapartidista a nivel nacional y urgió a los políticos a aparcar sus intereres concretos por el bien de una gran causa.El mandatario surcoreano afirmó que la próxima cumbre intercoreana es decisiva para la completa desnuclearización y el arrigo de la paz en la península coreana, instando a la Asamblea Nacional a no desperdiciar esa ocasión para abrir el diálogo parlamentario con Corea del Norte.Anunció que el encuentro en Pyongyang se centrará en relajar la tensión militar y la enemistad intercoreana, de cara a impulsar la cooperación económica entre Norte y Sur.Asimismo, durante la reunión fue aprobada la moción de la Declaracion de Panmunjom. No obstante, su ratificación en la Asamblea Nacional no será posible antes de la cumbre intercoreana, ya que los partidos decidieron aplazar el debate hasta después.