La CIA afirmó que los misiles de Corea del Norte no podrían llegar a EEUU

Photo : KBS News

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) concluyó a comienzos de 2018 que Corea del Norte no poseía capacidad para lanzar con precisión misiles con ojivas nucleares hasta su país.Al respecto, Bob Woodward, subeditor del diario The Washington Post, conocido por destapar el escándalo Watergate, describe en un nuevo libro -basado en entrevistas a influyentes políticos relacionados con la Casa Blanca- que Washington planeaba probar sobre el Pacífico un misil capaz de transportar ojivas nucleares el pasado febrero, fecha en que tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 en Corea del Sur, pero la operación fue cancelada.El periodista afirma que la CIA, en el momento de persuadir al presidente Donald Trump para que cancelar dicho ensayo balístico, argumentó que Corea del Norte no contaba con la capacidad ni la tecnología necesaria para hacer llegar sus misiles hasta el territorio estadounidense. Concretamente, carecía de la tecnología de reentrada en la atmósfera de sus proyectiles.