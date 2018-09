Pompeo descarta viajar a Corea del Norte por el momento

Photo : YONHAP News

Mientras aumentan las posibilidades de una segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, Washington ha adelantado que por ahora el secretario de Estado, Mike Pompeo, no viajará a Pyongyang. En agosto, este funcionario estadounidense pensaba visitar Corea del Norte, pero cambió de planes y suspendió el viaje.La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, difundió el martes 11 que no hay preparativos de ningún tipo para ese viaje y Pompeo no piensa -por ahora- volar a Corea del Norte.No obstante, y en contra de esta afirmación, se especula que Pompeo podría visitar Pyongyang como máximo responsable de la Administración Trump para las negociaciones con Corea del Norte. Estas conjeturas surgen mientras mejora el ambiente de diálogo entre Washington y Pyongyang, y aumenta la posibilidad de lograr nuevos pactos sobre desnuclearización en una nueva cumbre.