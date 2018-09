Derogan la potestad presidencial para declarar estado de sitio

Photo : KBS News

La potestad presidencial para declarar estado de sitio, que antaño fue usada por los Gobiernos militares para actos de represión, ha sido derogada.La derogación fue aprobada el martes 11 por el presidente Moon Jae In en el Consejo de Ministros, quedando así suprimida esa potestad 68 años después de su implementación.El decreto presidencial de estado de sitio fue establecido en 1950 para, en principio, permitir a una unidad militar protegerse de ataques exteriores. Sin embargo, al incluir dicha ley una "cláusula envenenada" que facultaba al Ejército a tomar las calles sin la aprobación del Parlamento, fue mal aprovechada para reprimir manifestaciones o protestas ciudadanas.El Ministerio de Defensa explicó al respecto que dicha potestad presidencial fue abolida, primero, al no haber sido aplicada durante las últimas tres décadas, y segundo, por el riesgo de ser declarada inconstitucional al no haber leyes supremas en las que basar su existencia.