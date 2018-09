Más de 50 delegados especiales acompañarán al presidente a Pyongyang

Photo : KBS News

Presidencia anunció el domingo 16 la lista de personas que acompañarán al presidente surcoreano Moon Jae In en un viaje de tres días a Pyongyang con motivo de la tercera cumbre intercoreana.El jefe del gabinete presidencial, Im Jong Seok, dio a conocer que 14 funcionarios del Gobierno y Presidencia, incluido el asesor de Seguridad Nacional, Chung Eui Yong, el director del Servicio Nacional de Inteligencia, Suh Hoon, y la ministra de Exteriores, Kang Kyung Wha, se unirán a la visita a la capital norcoreana como integrantes de la delegación oficial.Mientras, la comitiva de Moon incluirá también a 52 delegados especiales de diversos sectores: empresarial, político, social, cultural y religioso.Entre los empresarios que acompañarán al mandatario surcoreano al Norte se incluyen los responsables de los cuatro principales conglomerados del país, a saber, el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, el presidente del Grupo SK, Chey Tae Won, el presidente del Grupo LG, Koo Gwang Mo, y el vicepresidente de Hyundai Motor, Kim Yong Hwan.También se unirán algunos políticos como el representante del partido gubernamental The Minjoo, Lee Hae Chan, el presidente del Partido Democracia y Paz, Chung Dong Young, y la presidenta del Partido Justicia, Lee Jeong Mi.En cuanto al sector cultural y deportivo, la ex estrella del fútbol Cha Bum Kun, la campeona olímpica femenina de tenis de mesa Hyun Jung Hwa, el rapero Zico y la cantante de k-pop, Ailee, también acompañarán al presidente a Corea del Norte.El jefe de gabinete presidencial anunció que han intentado conformar la delegación a Corea del Norte con personalidades de diversos sectores, con el deseo de que las nuevas generaciones puedan conocer Pyongyang.