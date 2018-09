Los medios estadounidenses destacan el rol mediador de Moon

Photo : YONHAP News

Algunos medios estadounidenses informaron de la próxima cumbre intercoreana a celebrarse en Pyongyang y resaltan que la capacidad del presidente surcoreano Moon Jae In como mediador volverá a ponerse a prueba.La agencia de noticias, Bloomberg, divulgó el domingo 16 que el viaje de Moon a la capital norcoreana pondrá nuevamente a prueba su capacidad para cerrar la brecha entre los "volátiles" líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.Asimismo, afirmó que el mandatario surcoreano intentará salvar las vacilantes negociaciones entre Donald Trump y Kim Jong Un sobre desarme nuclear, en aras a mejorar las perspectivas de anunciar un tratado de paz a finales de año.Por su parte, The Associated Press divulgó el sábado 15 que Moon enfrenta su desafío más difícil hasta el momento, de cara a la tercera cumbre con Kim Jong Un.Resaltó que el jefe del Estado de Corea del Sur tiene por delante el reto de conseguir un acuerdo sustancial que supere a las previas y ambiguas declaraciones sobre desnuclearización, así como ayudar a encauzar las conversaciones entre Washington y Pyongyang.