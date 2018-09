Pyongyang recibe con gran euforia a Moon Jae In

Photo : KBS

El presidente de la nación, Moon Jae In, llegó a Pyongyang en la mañana del martes 18 en viaje oficial de 3 días.El avión nº1 de las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur con el presidente Moon, su esposa Kim Jung Sook y una delegación de unas 100 personas a bordo, llegó al Aeropuerto Internacional de Sunan de la capital norcoreana a las 9:50 am.El líder norcoreano Kim Jong Un y su esposa Ri Sol Ju salieron a recibir personalmente al presidente surcoreano a la pista de aterrizaje. Es la primera vez que una primera dama de Corea del Norte acude al aeropuerto a recibir a un dignatario extranjero.En tanto, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, preparó de antemano el acto de bienvenida para el presidente surcoreano Moon Jae In, mientras que también acudieron a recibir a la comitiva diversas personalidades del Gobierno norcoreano como Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Choe Ryong He, vice presidente del partido norcoreano de los Trabajadores y el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong Ho.Además, un numeroso grupo de norcoreanos recibió fervorosamente al equipo presidencial surcoreano entre vítores y flores. Tras su llegada, los dos líderes se subieron a un vehículo de techo abierto escoltado por una caravana de motocicletas, y durante el trayecto saludaron a varios de miles de norcoreanos situados a ambos lados de la avenida.