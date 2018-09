La prensa norcoreana informa sobre la cumbre entre Moon y Kim

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó el miércoles 19 sobre la cumbre intercoreana en Pyongyang.Divulgó que la cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un tuvo lugar en la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores el día 18, destacando que es la quinta cumbre entre las dos Coreas, citando como primera la del año 2000 y como segunda la de 2007.Además, la agencia enumeró en detalle los nombres de las autoridades del Sur y del Norte que acompañaron a ambos líderes en la primera sesión de la cumbre intercoreana de Pyongyang.También difundió que los mandatarios conversaron sobre cómo impulsar las relaciones intercoreanas, en cumplimiento de la Declaración de Panmunjeom. No obstante, la agencia no hizo mención alguna a la desnuclearización.