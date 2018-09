Photo : YONHAP News

Ha finalizado la segunda sesión de la III Cumbre Intercoreana en Pyongyang. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un se reunieron desde las 10:00 am hasta las 11:10 am del día 19 en la Casa de Huéspedes de la capital norcoreana. La reunión se llevó a cabo a solas.Ambos mandatarios firmaron un acuerdo para impulsar las relaciones bilaterales y luego ofrecerán una rueda de prensa conjunta para dar a conocer los resultados del encuentro.