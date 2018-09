Pyongyang cerrará sus instalaciones nucleares

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un alcanzaron un acuerdo sobre la desnuclearización de la península coreana.El martes 19, después de firmar el acuerdo sobre la Declaración Conjunta de Pyongyang de Septiembre, ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa donde anunciaron que clausurarán definitivamente el centro de experimento de motores y de lanzamiento de misiles de Dongchangri, y también desmantelará para siempre las instalaciones nucleares de Yongbyon. No obstante, Kim añadió que el acuerdo está condicionado a las medidas estadounidenses.El líder norcoreano, Kim Jong Un anunció que visitará pronto Seúl, y Moon señló que el viaje sería en este año, si no surgen hechos inesperados.En tanto, el presidente Moon anticipó que un grupo de artistas norcoreanos visitará Seúl en octubre, como parte de los preparativos para el centenario del Grito por la Independencia del Primero de Marzo, a celebrarse en 2019.