Moon se dirige en persona a los habitantes norcoreanos

Photo : KBS News

Los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte presenciaron en la noche del miércoles 19 un espectáculo de gimnasia en el Coliseo Primero de Mayo en Pyongyang, y así cerraron la segunda jornada de la III Cumbre Intercoreana de 2018. Durante el evento, el presidente Moon Jae In emitió un discurso al público asistente, siendo la primera vez que un mandatario surcoreano habla en persona y directamente a la ciudadanía norcoreana.El espectáculo comenzó a las 9:02 de la noche, poco después de la entrada en el recinto deportivo del presidente surcoreano Moon Jae In y del dirigente norcoreano Kim Jong Un, que fueron ovacionados por los cerca de los 150.000 ciudadanos de Pyongyang allí presentes.Durante la actuación, el número uno del régimen norcoreano expresó que, junto con el presidente surcoreano, ambos cultivaron durante la cumbre nuevos frutos que marcarán un hito en el progreso de las relaciones intercoreanas y el proceso de paz.Moon, por su parte, manifestó en su discurso que le alegraba profundamente poder saludar en persona a los ciudadanos de Pyongyang, y afirmó sentirse impresionado al ver cómo el dirigente norcoreano Kim Jong Un ha tomado importantes decisiones para traer un nuevo futuro a su pueblo. Declaró asimismo que ya no habrá más guerras en la península coreana y que las dos Coreas llegaron a acuerdos específicos para eliminar cualquier riesgo de choque armado.Tras la actuación, ambos líderes abandonaron el lugar a las 10:34 de la noche.