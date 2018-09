Presidentes de Corea del Sur y EEUU se reunirán el día 24 en Nueva York

Photo : KBS News

Los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos, Moon Jae In y Donald Trump, mantendrán un encuentro cumbre el 24 de septiembre en Nueva York, ciudad donde actualmente tiene lugar la Asamblea General de Naciones Unidas.Según informó Cheongwadae, ambos mandatarios conversarán de temas muy concretos, incluyendo aquéllos que no han hecho públicos todavía.Presidencia surcoreana enfatizó que Seúl y Washington han venido intercambiando opiniones activamente sobre cómo lograr la completa desnuclearización de la península coreana, y que tras la manifestación de Pyongyang de que desmantelará su centro nuclear de Yongbyon, el proceso pertinente ha entrado en la fase de ejecución.El complejo de Yongbyon es el símbolo del programa nuclear de Corea del Norte, y la promesa de desmantelarlo refleja la resolución de Corea del Norte de no producir nuevos materiales nucleares ni desarrollar armas nucleares.