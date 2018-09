El presidente Moon Jae In gana apoyo popular

Photo : YONHAP News

El apoyo popular al presidente Moon Jae In ha mejorado tras seis semanas de descenso, al alcanzar en la tercera semana de septiembre la tasa del 59,4%. La subida intersemanal fue de 6,3 puntos porcentuales.Específicamente, en el sondeo realizado los días 17 a 19 entre 1.505 ciudadanos surcoreanos mayores de edad, seis de cada diez consultados evaluaron positivamente la gestión del Estado a cargo del presidente Moon Jae In. La proporción de aquellos que la desaprueban, en cambio, disminuyó 7,9 puntos porcentuales.El ascenso se debe más que nada a la organización de una nueva cumbre intercoreana, esta vez en la ciudad de Pyongyang, y a las imágenes divulgadas por la prensa de la gran bienvenida que recibió el presidente y la primera dama de Corea del Sur en el Norte.De entre los partidos, el oficialista The Minjoo es actualmente el que disfruta de mayor apoyo con una tasa del 45,1%, seguido por el conservador Libertad Corea y el progresista Partido Justicia.