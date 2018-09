Photo : KBS News

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que espera viajar a Pyongyang para allanar el camino para una segunda cumbre entre EEUU y Corea del Norte.En una entrevista con los periodistas en Nueva York, Pompeo dijo el día 24, hora local, que la segunda cumbre Corea del Norte-Estados Unidos se celebrará pronto y tendrá un "enorme valor", según informó la agencia Reuter.Agregó que el liderazgo de Trump ha hecho posible relajar la tensión con Corea del Norte y ha permitido que se acerque más al objetivo final de la desnuclearización definitiva y completamente verificada del Norte.Sobre la cumbre intercoreana celebrada del 18 al 20 en Pyongyang, Pompeo evaluó que fue un paso positivo; no obstante, reiteró que no es momento de relajar la presión.Asimismo, puntualizó que no es apropiado hablar sobre las negociaciones en curso, pero dijo que el principio fundamental sigue siendo el mismo, al igual que las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.