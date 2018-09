Moon solicita medidas correspondidas a Washington y Pyongyang

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ofreció el día 25 una entrevista a Fox News, cuya audiencia se caracteriza por su tinte conservador. En el encuentro, el mandatario enfatizó sobre las medidas que debería tomar el Gobierno estadounidense a cambio de la desnuclearización norcoreana.Moon señaló que si Washington recompensa al Norte con mayor rapidez, ello aceleraría la desnuclearización norcoreana. Con ello dejó entrever que las dos naciones deben tomar medidas correspondidas. Asimismo, puntualizó que, aunque no se mitiguen las restricciones que pesan sobre Corea del Norte, se podría declarar el Fin de la Guerra de Corea, llevar a cabo un intercambio intercoreano de grupos artísticos y ofrecer ayuda humanitaria al Norte.Añadió que, con la clausura real de las instalaciones nucleares de Yongbyon, se podrían considerar el establecimiento de una oficina de enlace en Pyongyang así como viajes de inspección de empresarios a Corea del Norte.El mandatario surcoreano remarcó que EEUU no saldrá perdiendo de la situación ya que pude reforzar las sanciones a Corea del Norte en cualquier momento si este país no cumple con lo prometido.El presidente Moon aseveró que ya existe una concientización entre las dos Coreas y EEUU de que es menester que la declaración del fin de la Guerra de Corea se ejecute lo antes posible.