EEUU y Corea del Norte activan pasos para Segunda Cumbre

Photo : YONHAP News

Se apresuran los pasos para la próxima celebración de la Segunda Cumbre entre EEUU y Corea del Norte. El encuentro definirá la desnuclearización concreta y la declaración del fin de la Guerra de Corea, por lo que se anticipa un fuerte tira y afloja entre las dos naciones sobre el lugar de su celebración.EEUU desea organizarla en Washington, mientras que Corea del Norte prefiere Pyongyang; no obstante, las previsiones apuntan un tercer sitio como la Aldea de la Tregua de Panmunjeom o un tercer país. Por lo pronto, el presidente Donald Trump anunció que no será Singapur, sede del primer encuentro.Las dos naciones tienen al frente dos importantes fechas. EEUU celebra el próximo 6 de noviembre elecciones legislativas, mientras que el 10 de octubre se festeja la fundación del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte. Expertos analizan que la segunda cumbre entre Trump y Kim Jong Un se celebrará en el mes de octubre si las negociaciones se desarrollan bien.En tanto, se celebrará próximamente el encuentro entre el ministro norcoreano de Exteriores, Ri Yong Ho, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en Nueva York mientras que el enviado especial de EEUU para Corea del Norte, Steve Biegun, se reunirá con la vice ministra de Exteriores norcoreana, Choe Sun Hui, en Viena.Si ello resulta en un nuevo viaje de Pompeo a Corea del Norte, se podrá conocer no solo la agenda de la Segunda Cumbre entre las dos naciones sino también la de la Declaración del Fin de la Guerra de Corea.