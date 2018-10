La Fiscalía registran el vehículo del ex jefe del Tribunal Supremo

Photo : KBS News

Los fiscales registraron el domingo 30 el vehículo del ex presidente del Tribunal Supremo, Yang Sung Tae, como parte de la investigación en curso sobre un posible abuso de autoridad.La Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl también registró las oficinas y domicilios de tres ex magistrados, Park Byung Dae, Koh Young Han y Cha Han Seong.La Fiscalía sospecha que varios ex magistrados interfirieron presuntamente en maquinaciones y abusos de autoridad, al emitir fallos que favorecían al Ejecutivo o intervenir en juicios a cambio de favores políticos mientras Yang estaba a cargo del Tribunal Supremo.Es la primera vez que se emite una orden de registro contra el ex presidente de la Corte Suprema, desde que los fiscales iniciaron la investigación sobre dichas acusaciones hace tres meses.Según la Fiscalía, la petición para registrar la residencia de Yang fue denegada y el Tribunal emitió una orden solo autorizando el registro de su vehículo.