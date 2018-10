Aumenta el conflicto entre oficialismo y Libertad Corea

Photo : YONHAP News

Mientras se intensifica la polémica en torno al legislador Shim Jae Cheol del Partido Libertad Corea, acusado de filtrar información clasificada sobre el presupuesto, paralizaron la sesión plenaria del Comité de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional que iba a establecer el calendario de la interpelación parlamentaria al Gobierno y a definir la lista de citados a declarar.Libertad Corea exigió organizar la sesión, pero el oficialista The Minjoo rehusó fuertemente al insistir en no celebrarla a menos que Shim -actualmente integrante del Comité parlamentario de Estrategia y Finanzas- renuncie al cargo.También aumenta la discrepancia entre ambas formaciones sobre la candidata a ministra de Educación, You Eun Hae, pues mientras se estima que el Gobierno podría seguir con su nombramiento, al margen del informe de evaluación sobre la nominada, el partido conservador Libertad Corea dio a entender que si confirman su nombramiento realizará un boicot total al periodo de sesiones parlamentarias en marcha.