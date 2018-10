150 surcoreanos asistirán al evento de la Declaración del 4 de Octubre en Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Sur enviará a Pyongyang una delegación de unas 150 personas al evento intercoreano en conmemoración del undécimo aniversario de adopción de la Declaración Conjunta del 4 de Octubre, a celebrarse en la capital norcoreana.De acuerdo con el Ministerio de Reunificación Nacional, la delegación sureña estará co-representada por el dirigente del partido gobernante The Minjoo; ​el titular de Reunificación, Cho Myoung Gyon; el alcalde de Busan, Oh Geo Don; el diputado nacional, Won Hye Young; y la ex dirigente de la Fundación por la Justicia, Ji Eun Hee.Asimismo, integran la delegación 85 representantes de la sociedad civil, incluyendo a Roh Geon Ho, hijo del finado ex presidente Roh Moon Hyun, quien adoptara la declaración intercoreana hace 11 años junto al también difunto líder norcoreano, Kim Jong Il.La delegación viajará a Pyongyang a través de la ruta aérea directa del Mar Amarillo para asistir al congreso intercoreano para la reunificación nacional, a celebrarse del jueves 4 al sábado 6 en conmemoración de la adopción de la declaración conjunta. El viernes 5, en particular, acudirán a diversos eventos conmemorativos y espectáculos artísticos, al tiempo de celebrar consultas intercoreanas sobre diferentes ámbitos.