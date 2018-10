Extinguen completamente el incendio de un oleoducto en Goyang

Photo : KBS News

Los bomberos pudieron apagar por completo el enorme incendio que el domingo 7 hizo explotar un tanque de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Goyang, al noroeste de Seúl, unas 17 horas después de iniciarse el fuego.Los servicios de bomberos de la provincia de Gyeonggi confirmaron que las tareas de extinción se completaron sobre las 4 de la mañana del lunes 8 y no hay riesgo de incendios adicionales.Afortunadamente no hubo víctimas al no haber empleados trabajando en ese momento, y gracias a que pudieron contener el fuego antes de expandirse a otros tanques.Eso sí, llevó bastante tiempo apagar el fuego del todo, pues hubo que trasladar a otros tanques 4,4 millones litros que quedaban en el tanque que sufrió la explosión.Las autoridades realizarán una investigación conjunta con expertos e instituciones relacionados para determinar las causas del incendio.