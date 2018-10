Las golfistas surcoreanas conquistan la International Crown

Photo : YONHAP News

Corea del Sur consiguió el domingo 7 su primera victoria en el UL International Crown, competición en equipo considerada como el mundial del golf femenino.El equipo surcoreano formado por Kim In Kyung, Ryu So Yeon, Park Sung Hyun y Chun In Gee logró la victoria con un total de 15 puntos, cuatro más que sus rivales, Estados Unidos e Inglaterra, en el torneo celebrado en Jack Nicklaus Golf Club Korea en Incheon, al oeste de Seúl.Previamente, Corea del Sur quedó en tercer lugar durante el evento inaugural -en 2014- y en segundo lugar hace dos años.