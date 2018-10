El Gobierno muestra tolerancia cero contra funcionarios públicos por delitos sexuales

Photo : KBS News

El Gobierno aplicará una política de no tolerancia a los funcionarios públicos que hayan cometido delitos sexuales.Así, aquellos los funcionarios públicos que reciban una multa de más de un millón de wones por cualquier tipo de delito sexual serán automáticamente despedidos. En particular, aquellos que cometieran delitos contra menores de edad no podrán volver a ocupar un puesto público.El Gobierno aprobó el lunes 8 una revisión de la Ley de Funcionarios Publicos del Estado en reunión de gabinete liderada por Moon Jae In, que entrará en vigor el 17 de abril del próximo año.La ley actual fijaba la cuantía en multas de 3 millones de wones para apartar a un funcionario del cargo, pero ahora la pena se endurece al dejar esa cifra en un millón de wones. Así, aquellos que hayan sido multados por delitos sexuales con un millón de wones o más se les prohibirá ingresar al servicio público durante tres años desde la fecha de condena.