Moon visitará Japón tras desmantelar la fundación para las esclavas sexuales

Según divulgó el lunes 8 el diario japonés Yomiuri, Seúl notificó a Tokio en septiembre que desmantelaría la Fundación para la Reconciliación en apoyo a las víctimas de la esclavitud sexual.El rotativo destaca que el 11 de septiembre la ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung Wha, notificó al respecto a su homólogo nipón, Taro Kono, cuando ambos se reunieron en Hanoi, Vietnam. Agregó que entonces el canciller japonés manifestó que la disolución de la fundación era inaceptable y solicitó adelantar el viaje del presidente surcoreano Moon Jae In a Tokio. No obstante, Kang respondió que el mandatario viajaría a Tokio tras desmantelar la fundación de apoyo a las esclavas sexuales.La Fundación para la Reconciliación y la Cura fue establecida en función del acuerdo firmado en 2015 entre los entonces ejecutivos de Corea del Sur y Japón, en base a la aportación ofrecida por Tokio de 1.000 millones de yenes. No obstante, la actual administración de Seúl decidió reemplazar ese dinero con fondos propios al estimar que el acuerdo no reflejaba la voluntad de las víctimas de la esclavitud sexual, al tiempo de descubrir que hubo pactos secretos entre las autoridades durante el proceso de negociación.