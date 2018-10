La deuda familiar afecta a 4 de cada 10 surcoreanos

Photo : YONHAP News

Un informe sobre préstamos hipotecarios obtenido por el legislador Kim Byung Wook, del partido The Minjoo, presenta que cuatro de cada diez ciudadanos surcoreanos tienen deudas familiares, valoradas en 80 millones de wones por persona en promedio. Además, durante el último año, los propietarios de varias viviendas solicitaron menos préstamos, mientras que aquellos con una sola vivienda o con otros tipos de crédito se endeudaron aún más.A finales de junio el porcentaje de surcoreanos con deuda familiar ascendió al 37% de la población nacional, unos 19.030.000 ciudadanos, deuda que suma 1.531 billones de wones en total, y cifra que permite estimar una deuda per cápita de 80.430.000 wones. Ambas cifras superan a las de hace un año, respectivamente un 5,3% y un 3,3%.El informe también muestra que el 33,2% del endeudamiento de los hogares deriva de préstamos hipotecarios. Además, de entre aquellos que pidieron préstamos hipotecando su vivienda, una de cada cuatro es "deudor múltiple" de entidades financieras no bancarias.Al respecto, el diputado Kim Byung Wook afirma que si bien hacen falta planes de apoyo a la clase trabajadora para la compra de vivienda, es crucial gestionar frenar los préstamos desmedidos a propietarios de varias viviendas o para la compra de inmuebles de lujo, pues reflejan una demanda especulativa.