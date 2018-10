Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de Corea (KDI) diagnostica en el Informe sobre Panorama Económico de octubre que el sector exportador continúa al alza por el constante aumento de demanda global de semiconductores, mientras que el consumo sigue estancado por la reducción de inversiones y el alto nivel de desempleo.Según el informe, los envíos de mercancías surcoreanas al exterior en septiembre bajaron un 8,2%. No obstante, la reducción obedece a los efectos de largo puente vacacional por la festividad de Chuseok, por tanto las exportaciones mantienen una tendencia ascendente estable.En contraste, la tasa de desempleo aumenta y las nuevas contrataciones no despegan. En agosto, 3 mil personas más consiguieron empleo respecto al mismo mes del año anterior, reduciendo el margen también respecto a las 5 mil personas que obtuvieron un nuevo trabajo en julio de este año.En cuato al consumo, la tendencia al alza se mantuvo gracias a la rebaja del impuesto sobre consumo especial. No obstante, la producción del sector servicios aumentó un 1,6% en agosto, respecto al 2,1% del mes anterior, por lo que el incremento en dicho sector parece limitado.